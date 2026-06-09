Стало известно, какие у рязанцев есть страхи, связанные с работой

56% респондентов уверены в своей стабильности на рабочем месте. Однако среди тех, кто испытывает страхи, наибольшее беспокойство вызывает увольнение — его боятся 10% опрошенных. На втором месте находится страх недооцененности и низкой зарплаты (8%), а третье место занимает опасение стать невостребованным специалистом (6%). Также 3% рязанцев выражают опасения по поводу руководства и общей нестабильности, а 2% боятся банкротства предприятия и задержек зарплаты. Интересно, что женщины чаще мужчин беспокоятся о недооцененности и возможности не справиться с работой, в то время как мужчины больше опасаются увольнения и нестабильности.

Большинство работающих рязанцев не испытывают страхов, связанных с трудовой деятельностью. Об этом сообщает сервис SuperJob.

56% респондентов уверены в своей стабильности на рабочем месте. Однако среди тех, кто испытывает страхи, наибольшее беспокойство вызывает увольнение — его боятся 10% опрошенных. На втором месте находится страх недооцененности и низкой зарплаты (8%), а третье место занимает опасение стать невостребованным специалистом (6%).

Также 3% рязанцев выражают опасения по поводу руководства и общей нестабильности, а 2% боятся банкротства предприятия и задержек зарплаты.

Интересно, что женщины чаще мужчин беспокоятся о недооцененности и возможности не справиться с работой, в то время как мужчины больше опасаются увольнения и нестабильности.