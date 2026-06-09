Рязанское предприятие оставило сотрудников без ЗП, долг составил свыше 300 тысяч

Установлено, что с октября 2025 года по февраль 2026 года работникам промышленного предприятия не выплачивалась зарплату — образовалась задолженность свыше 300 тысяч. Прокуратура внесла представление в адрес организации, а также возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения назначено наказание в виде штрафа. Дополнительно прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ.

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что с октября 2025 года по февраль 2026 года работникам промышленного предприятия не выплачивалась зарплату — образовалась задолженность свыше 300 тысяч.

Прокуратура внесла представление в адрес организации, а также возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения назначено наказание в виде штрафа.

Дополнительно прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ.