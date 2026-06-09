Рязанцы выиграли золото на чемпионате и первенстве ЦФО

Рязанские атлеты из СШОР «Юность» завоевали три золотые медали на чемпионате и первенстве ЦФО по лёгкой атлетике в Смоленске. Руслан Салихов стал первым в беге на 400 метров с результатом 48,17 секунд, а Андрей Сильнов — в прыжках в длину (6 м 76 см) и тройном прыжке (14 м 68 см).

Рязанцы выиграли золото на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщает мэрия.

Рязанские атлеты из СШОР «Юность» завоевали три золотые медали на чемпионате и первенстве ЦФО по лёгкой атлетике в Смоленске.

Руслан Салихов стал первым в беге на 400 метров с результатом 48,17 секунд, а Андрей Сильнов — в прыжках в длину (6 м 76 см) и тройном прыжке (14 м 68 см).