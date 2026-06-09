Рязанцы пожаловались на состояние линий электропередачи у Сегденского озера

Об этом сообщили в соцсетях. Как отмечают очевидцы, высоковольтные провода практически лежат на земле. Также на кадрах видно, в некоторых местах на них висят опавшее дерево. Жители просят предпринять соответствующие меры.

Рязанцы пожаловались на состояние ЛЭП рядом с Сегденским озером. Об этом сообщили в соцсетях.

Как отмечают очевидцы, высоковольтные провода практически лежат на земле. Также на кадрах видно, в некоторых местах на них висят опавшее дерево.

Жители просят предпринять соответствующие меры.