Прокуратура добилась возмещения расходов на лекарства для инвалида

Прокуратура Захаровского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Установлено, что пожилой мужчина по медицинским показаниям нуждался в льготных лекарственных препаратах, однако своевременно ими обеспечен не был. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения с требованием обеспечить гражданина необходимыми лекарствами и возместить понесенные расходы на их приобретение.

Прокуратура Захаровского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что пожилой мужчина по медицинским показаниям нуждался в льготных лекарственных препаратах, однако своевременно ими обеспечен не был.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения с требованием обеспечить гражданина необходимыми лекарствами и возместить понесенные расходы на их приобретение.

Суд удовлетворил заявленные требования.