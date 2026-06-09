Ozon может начать выдавать лекарства через ПВЗ

Отмечается, что компания изучает возможность реализации заказов с лекарствами через свои пункты выдачи. В рамках этой стратегии Ozon также рассматривает создание собственной сети аптек. Для реализации своих планов Ozon зарегистрировал товарные знаки «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека». В настоящее время компания тестирует в своем приложении курьерскую доставку безрецептурных препаратов на дом. По результатам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта, включая выдачу заказов в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

Маркетплейс Ozon объявил о намерении заняться выдачей аптечных товаров, сообщает издание «Известия».

Отмечается, что компания изучает возможность реализации заказов с лекарствами через свои пункты выдачи. В рамках этой стратегии Ozon также рассматривает создание собственной сети аптек. Для реализации своих планов Ozon зарегистрировал товарные знаки «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека».

В настоящее время компания тестирует в своем приложении курьерскую доставку безрецептурных препаратов на дом. По результатам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта, включая выдачу заказов в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).

Эксперты отмечают, что спрос на лекарства остается стабильным, и запуск аптечных услуг может стать новым драйвером роста для онлайн-площадок.