Несколько улиц в Рязани остались без горячей воды

Отмечается, что Водоканал проводит ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого подачу горячей воды приостановили по следующим адресам: улица Загородная, дома № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5; улица Полиграфистов, дом № 7; улица Попова, дом № 55. В зону отключения попал детский сад № 105.

Несколько улиц в Рязани 9 июня остались без горячей воды. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

Отмечается, что Водоканал проводит ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого подачу горячей воды приостановили по следующим адресам:

улица Загородная, дома № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5;

улица Полиграфистов, дом № 7;

улица Попова, дом № 55.

В зону отключения попал детский сад № 105.

Напомним, холодную воду 9 июня отключили на 11 улицах.