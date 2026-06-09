Несколько улиц в Рязани остались без горячей воды
Отмечается, что Водоканал проводит ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого подачу горячей воды приостановили по следующим адресам: улица Загородная, дома № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5; улица Полиграфистов, дом № 7; улица Попова, дом № 55. В зону отключения попал детский сад № 105.
Несколько улиц в Рязани 9 июня остались без горячей воды. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».
Отмечается, что Водоканал проводит ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого подачу горячей воды приостановили по следующим адресам:
- улица Загородная, дома № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5;
- улица Полиграфистов, дом № 7;
- улица Попова, дом № 55.
В зону отключения попал детский сад № 105.
Напомним, холодную воду 9 июня отключили на 11 улицах.