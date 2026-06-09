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Госдума ужесточила наказание за перепродажу ж/д билетов
Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за спекуляцию электронными билетами на поезда дальнего следования. Согласно закону, штрафы для граждан составят от 5 до 10 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица заплатят от 400 до 500 тыс. рублей.

Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за спекуляцию электронными билетами на поезда дальнего следования. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ направлен против перекупщиков, которые массово выкупают билеты на официальных ресурсах, а затем перепродают их с наценкой.

Согласно закону, штрафы для граждан составят от 5 до 10 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица заплатят от 400 до 500 тыс. рублей.

Рассматривать дела о подобных нарушениях будет Ространснадзор.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы Сергей Леонов и Андрей Луговой. По их данным, в 2024 году выявлено более 2 тыс. случаев спекуляции, а общее число незаконно выкупленных билетов составило 7,6 тыс.

Отмечается, что перекупщики использовали цифровые технологии, включая чат-ботов, для автоматизации выкупа билетов. Схема заключалась в оформлении билетов на вымышленные имена с последующим возвратом и перепродажей с комиссией, которая в среднем достигала около 5 тыс. рублей за билет.