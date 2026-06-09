Госдума разрешила водителям с правами категории B управлять багги и вездеходами

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает водителям с удостоверениями категорий B, C и D управлять багги, вездеходами и другой самоходной техникой категории АII. Сейчас для управления такой техникой требуется удостоверение тракториста-машиниста. После вступления закона в силу право на управление будет подтверждаться также обычными водительскими правами. Требование по возрасту сохраняется: управлять багги и вездеходами смогут только лица, достигшие 19 лет.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает водителям с удостоверениями категорий B, C и D управлять багги, вездеходами и другой самоходной техникой категории АII. Об этом сообщается на сайте ГД.

Сейчас для управления такой техникой требуется удостоверение тракториста-машиниста. После вступления закона в силу право на управление будет подтверждаться также обычными водительскими правами.

Нововведение будет действовать при использовании техники по договору аренды или проката. При этом водитель должен пройти инструктаж по управлению и безопасной эксплуатации транспортного средства.

Требование по возрасту сохраняется: управлять багги и вездеходами смогут только лица, достигшие 19 лет.