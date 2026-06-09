Госдума предоставила гражданам право запрещать международные звонки

Согласно новому закону, абоненты смогут самостоятельно установить запрет на международные звонки через личный кабинет или при личном обращении. Снять такой запрет можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию. Операторы связи обязаны предупреждать абонентов о звонках из-за границы, а если установлен запрет, прекращать их пропуск. Исключение сделано для государственных органов, Центрального банка и кредитных организаций, которые могут осуществлять массовые обзвоны без согласия граждан в целях предотвращения мошенничества или исполнения закона.

Госдума приняла закон, позволяющий гражданам устанавливать запрет на входящие международные звонки. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарном заседании документ был одобрен во втором и третьем, окончательном чтении. Законопроект, внесенный правительством РФ в декабре 2025 года, стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками и был рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года.

Согласно новому закону, абоненты смогут самостоятельно установить запрет на международные звонки через личный кабинет или при личном обращении. Снять такой запрет можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию. Операторы связи обязаны предупреждать абонентов о звонках из-за границы, а если установлен запрет, прекращать их пропуск.

Исключение сделано для госорганов, Центрального банка и кредитных организаций, которые могут осуществлять массовые обзвоны без согласия граждан в целях предотвращения мошенничества или исполнения закона.