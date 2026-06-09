Еще три улицы в Рязани остались без света
Во вторник, 9 июня, свет отключили по следующим улицам: Интернациональная, Станкозаводская, Бирюзова. Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Ранее свет отключили на 4 улицах в Песочне.
Еще три улицы в Рязани остались без света. Об этом сообщают городские электросети.
Во вторник, 9 июня, свет отключили по следующим улицам:
- Интернациональная,
- Станкозаводская,
- Бирюзова.
Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.
Ранее свет отключили на 4 улицах в Песочне.