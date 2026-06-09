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ЦБ снизил курс доллара и евро
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 10 июня. Согласно данным регулятора, доллар США подешевел до 71,73 рубля (-1,53 рубля), евро — до 82,78 рубля (-2,50 рубля), юань — до 10,58 рубля (-0,02 рубля).

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 10 июня.

Согласно данным регулятора, доллар США подешевел до 71,73 рубля (-1,53 рубля), евро — до 82,78 рубля (-2,50 рубля), юань — до 10,58 рубля (-0,02 рубля).

Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.