ЦБ снизил курс доллара и евро
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 10 июня. Согласно данным регулятора, доллар США подешевел до 71,73 рубля (-1,53 рубля), евро — до 82,78 рубля (-2,50 рубля), юань — до 10,58 рубля (-0,02 рубля).
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на среду, 10 июня.
Согласно данным регулятора, доллар США подешевел до 71,73 рубля (-1,53 рубля), евро — до 82,78 рубля (-2,50 рубля), юань — до 10,58 рубля (-0,02 рубля).
Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.