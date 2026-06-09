107 рязанских многодетных семей получили отказ в назначении единого пособия

Фонд пересматривает отказы в едином пособии многодетным семьям, вынесенные в 2026 году из‑за незначительного превышения доходов. 107 семей региона уже получили одобрение в назначении выплаты. Как напомнили в региональном отделении СФР, автоматическому пересмотру подлежат решения об отказе, соответствующие всем следующим критериям: семья имеет статус многодетной (воспитывает трех и более детей); отказ в назначении единого пособия вынесен в 2026 году; основанием для отказа стало только незначительное превышение доходов над установленными лимитами (не более 10% - 1 685,60 руб. сверх регионального прожиточного минимума на душу населения).

Для 107 многодетных семей Рязанской области пересмотрели заявления на единое пособие. Об этом 9 июня сообщили в региональном отделении СФР.

Фонд пересматривает отказы в едином пособии многодетным семьям, вынесенные в 2026 году из‑за незначительного превышения доходов. 107 семей региона уже получили одобрение в назначении выплаты.

Как напомнили в региональном отделении СФР, автоматическому пересмотру подлежат решения об отказе, соответствующие всем следующим критериям:

семья имеет статус многодетной (воспитывает трех и более детей);

отказ в назначении единого пособия вынесен в 2026 году;

основанием для отказа стало только незначительное превышение доходов над установленными лимитами (не более 10% - 1 685,60 руб. сверх регионального прожиточного минимума на душу населения);

заявление, по которому принято решение об отказе, подано в последнем месяце выплаты либо в течение трех месяцев, следующих за месяцем окончания периода выплаты;

право на получение пособия при незначительном превышении дохода ранее не использовалось.

Уточняется, что при положительном решении выплата назначается на тот период, на который изначально подано заявление (но не ранее 1 января 2026 года). Уведомление пришлют на «Госуслуги». Выплаты производятся в течение пяти рабочих дней.

Рязанским семьям, которые раньше не проходили по условиям оформления из-за превышения доходов, выплата устанавливается в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — 8 175,00 руб.