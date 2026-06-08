Житель Рыбного через суд узаконил построенный гараж

Рыбновский районный суд рассмотрел иск местного жителя к администрации Рыбновского муниципального округа о признании права собственности на самовольно построенный гараж. В декабре 2024 года житель Рыбного обратился в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без торгов, однако получил отказ. Не согласившись с решением, мужчина обратился в суд. Специалисты пришли к выводу, что гараж соответствует строительным, градостроительным, санитарным и противопожарным требованиям, не нарушает права третьих лиц и не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Рыбновский районный суд рассмотрел иск местного жителя к администрации Рыбновского муниципального округа о признании права собственности на самовольно построенный гараж. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Еще в 2009 году администрация согласовала выбор земельного участка для строительства индивидуального гаража. В 2010 году было утверждено разрешенное использование участка под гаражное строительство, после чего мужчина начал возведение объекта.

В декабре 2024 года житель Рыбного обратился в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без торгов, однако получил отказ.

Не согласившись с решением, мужчина обратился в суд. В ходе разбирательства была назначена строительно-техническая экспертиза, проведенная специалистами ФБУ «Рязанская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России.

Эксперты пришли к выводу, что гараж соответствует строительным, градостроительным, санитарным и противопожарным требованиям, не нарушает права третьих лиц и не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Учитывая результаты экспертизы и обстоятельства дела, суд удовлетворил исковые требования и признал за жителем Рыбного право собственности на гараж.

Фото: Рыбновский районный суд.