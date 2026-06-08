В Удмуртии тело 16-летнего подростка нашли на железнодорожных путях

В Удмуртии 16-летнего Степана нашли мертвым на железнодорожных путях с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что у подростка скоро должен был пройти ОГЭ. Также через день на том же участке железной дороги нашли ещё одного подростка мертвым.

В Удмуртии 16-летнего Степана нашли мертвым на железнодорожных путях с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что у подростка скоро должен был пройти ОГЭ.

Также через день на том же участке железной дороги нашли ещё одного подростка мертвым.