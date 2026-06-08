В Рязанской области участились случаи нападения лис на домашнюю птицу

В Шацком округе с мая участились случаи нападения лис на домашнюю птицу. О нападениях рассказали жители Казачьей и Чёрной Слободы. Такие же случаи были в Новосёлках, Большом Агишеве и деревне Наша. По словам местных, хищники пробираются даже через маленькие щели в строениях и убивают кур.

В Шацком округе с мая участились случаи нападения лис на домашнюю птицу. Об этом пишет ИД «Пресса».

О нападениях рассказали жители Казачьей и Чёрной Слободы. Такие же случаи были в Новосёлках, Большом Агишеве и деревне Наша.

По словам местных, хищники пробираются даже через маленькие щели в строениях и убивают кур.