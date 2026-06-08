В Рязани задержали мужчину, рассылавшего свои интим-фото женщинам в соцсетях

Полиция задержала 54-летнего жителя Рязани за изготовление и распространение порнографических материалов через соцсети. Известно, что мужчина отправлял фотографии своих обнаженных частей тела женщинам старше 30-и лет, используя их личные страницы в популярной соцсети. Полиция получила несколько заявлений от женщин, которые жаловались на подобные сообщения. В результате расследования правоохранители нашли злоумышленника и изъяли у него компьютер и мобильный телефон. На устройствах обнаружили порнографические изображения. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье 242 УК РФ, которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Также установлено, что он причастен как минимум к восьми случаям подобной деятельности.

Сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Рязани за изготовление и распространение порнографических материалов через соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Известно, что мужчина отправлял фотографии своих обнаженных частей тела женщинам старше 30-и лет, используя их личные страницы в популярной соцсети.

Полиция получила несколько заявлений от женщин, которые жаловались на подобные сообщения. В результате расследования правоохранители нашли злоумышленника и изъяли у него компьютер и мобильный телефон. На устройствах обнаружили порнографические изображения.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье 242 УК РФ, которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Также установлено, что он причастен как минимум к восьми случаям подобной деятельности.