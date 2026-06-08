В Рязани произошло ДТП с участием самоката

ДТП произошло на пересечении улиц Радищева и Введенской. По словам очевидцев, предположительно, столкнулись «Шкода» и самокат, на котором двигались подростки. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.