В Рязани отключили свет почти на 20 улицах

Электричества нет на следующих улицах: Пушкина; Гагарина; Семена Середы; Семашко; Татарская; Дзержинского; Братиславская; Стройкова; Шевченко; Ленкома; Высоковольтная; профессора Никулина; Весенняя; Троллейбусный переулок; 1-я Линия, 2-я Линия, Типанова, Мопровский 2-й пер. Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.