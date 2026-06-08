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В Рязани отключили свет почти на 20 улицах
Электричества нет на следующих улицах: Пушкина; Гагарина; Семена Середы; Семашко; Татарская; Дзержинского; Братиславская; Стройкова; Шевченко; Ленкома; Высоковольтная; профессора Никулина; Весенняя; Троллейбусный переулок; 1-я Линия, 2-я Линия, Типанова, Мопровский 2-й пер. Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.

В Горроще на 18 улицах пропал свет. Об этом сообщили в городских электросетях.

Электричества нет на следующих улицах:

  • Пушкина;
  • Гагарина;
  • Семена Середы;
  • Семашко;
  • Татарская;
  • Дзержинского;
  • Братиславская;
  • Стройкова;
  • Шевченко;
  • Ленкома;
  • Высоковольтная;
  • профессора Никулина;
  • Весенняя;
  • Троллейбусный переулок;
  • 1-я Линия,
  • 2-я Линия,
  • Типанова,
  • Мопровский 2-й пер.

Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.