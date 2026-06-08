В Рязани отключили свет почти на 20 улицах
Электричества нет на следующих улицах: Пушкина; Гагарина; Семена Середы; Семашко; Татарская; Дзержинского; Братиславская; Стройкова; Шевченко; Ленкома; Высоковольтная; профессора Никулина; Весенняя; Троллейбусный переулок; 1-я Линия, 2-я Линия, Типанова, Мопровский 2-й пер. Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.
В Горроще на 18 улицах пропал свет. Об этом сообщили в городских электросетях.
Электричества нет на следующих улицах:
- Пушкина;
- Гагарина;
- Семена Середы;
- Семашко;
- Татарская;
- Дзержинского;
- Братиславская;
- Стройкова;
- Шевченко;
- Ленкома;
- Высоковольтная;
- профессора Никулина;
- Весенняя;
- Троллейбусный переулок;
- 1-я Линия,
- 2-я Линия,
- Типанова,
- Мопровский 2-й пер.
Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.