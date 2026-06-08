В России хотят ввести доп. выплаты для пенсионеров

По словам депутатов Госдумы, мера должна помочь пенсионерам активнее участвовать в воспитании внуков. «Раньше женщины уходили на пенсию раньше и помогали с детьми, но сейчас бабушки продолжают работать, поэтому они не всегда могут уделять время внукам, а капитал должен решить эту проблему и укрепить связь между поколениями», — объяснила депутат Татьяна Буцкая.