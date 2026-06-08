Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.26 -0.21 09/06
ЦБ EUR 85.28 -0.28 09/06
Нал. USD 75.00 / 75.30 08/06 18:15
Нал. EUR 89.00 / 90.49 08/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
957
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 825
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 075
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России хотят ввести доп. выплаты для пенсионеров
По словам депутатов Госдумы, мера должна помочь пенсионерам активнее участвовать в воспитании внуков. «Раньше женщины уходили на пенсию раньше и помогали с детьми, но сейчас бабушки продолжают работать, поэтому они не всегда могут уделять время внукам, а капитал должен решить эту проблему и укрепить связь между поколениями», — объяснила депутат Татьяна Буцкая.

В России хотят ввести доп. выплаты для пенсионеров. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам депутатов Госдумы, мера должна помочь пенсионерам активнее участвовать в воспитании внуков.

«Раньше женщины уходили на пенсию раньше и помогали с детьми, но сейчас бабушки продолжают работать, поэтому они не всегда могут уделять время внукам, а капитал должен решить эту проблему и укрепить связь между поколениями», — объяснила депутат Татьяна Буцкая.