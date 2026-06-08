В Москве мужчина из ревности задушил беременную девушку
Об этом сообщили в соцсетях. Тело 28-летней Марии нашли в квартире жилого дома на улице Алтайской. Известно, что она находилась на четвертом месяце беременности. По подозрению в убийстве задержали ее 23-летнего знакомого Михаила, работающего в агентстве недвижимости. отмечается, что мотивом расправы могла стать ревность. В данный момент возбуждено уголовное дело, с задержанным проводятся следственные действия.
В Москве мужчина из ревности задушил беременную девушку. Об этом сообщили в соцсетях.
Тело 28-летней Марии нашли в квартире жилого дома на улице Алтайской. Известно, что она находилась на четвертом месяце беременности.
По подозрению в убийстве задержали ее 23-летнего знакомого Михаила, работающего в агентстве недвижимости. отмечается, что мотивом расправы могла стать ревность.
В данный момент возбуждено уголовное дело, с задержанным проводятся следственные действия.