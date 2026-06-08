В Кировской области мать забила до смерти двухмесячного сына

Инцидент произошел в ночь на 1 июня в поселке Ленинская Искра Котельничского района Кировской области. По данным следствия, 20-летняя фигурантка из-за личной неприязни ударила несколько раз рукой по голове двухмесячного сына. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

В Кировской области мать забила до смерти двухмесячного сына. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня в поселке Ленинская Искра Котельничского района Кировской области. По данным следствия, 20-летняя фигурантка из-за личной неприязни ударила несколько раз рукой по голове двухмесячного сына. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Затем женщина вместе с сожителем скрылась с места происшествия. Однако вскоре ее задержали.

По данным kirov.aif.ru , тело злоумышленница спрятала в заброшенном доме, когда мальчик перестал подавать признаки жизни. Ребенка обнаружила жительница поселка.

Фото: СУ СКР по Кировской области.