Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.26 -0.21 09/06
ЦБ EUR 85.28 -0.28 09/06
Нал. USD 75.00 / 75.30 08/06 18:15
Нал. EUR 89.00 / 90.49 08/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
957
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 825
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 075
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Кадомском округе 11 июня будет работать «Поезд Здоровья» от МСЦ
11 июня в Кадомский округ приедет мобильный центр «Поезд здоровья». Выезд пройдет в рамках проекта «Крепкая семья». Прием граждан пройдет по адресу: улица Центральная, дом 14 (здание Черменовского сельского Дома культуры). Жители смогут получить консультации по мерам социальной поддержки и оформить необходимые выплаты. Также специалисты окажут помощь в трудоустройстве, расскажут о возможностях переобучения, стажировках и практике на предприятиях региона. Для людей, утративших навыки самообслуживания, предусмотрена возможность закрепления социального работника.

11 июня в 09:30 в село Чермные Кадомского округа приедет мобильный центр «Поезд здоровья». Выезд пройдет в рамках проекта «Крепкая семья».

Прием граждан пройдет по адресу: улица Центральная, дом 14 (здание Черменовского сельского Дома культуры). Жители смогут получить консультации по мерам социальной поддержки и оформить необходимые выплаты. Также специалисты окажут помощь в трудоустройстве, расскажут о возможностях переобучения, стажировках и практике на предприятиях региона.

Кроме того, граждан проконсультируют по вопросам заключения социального контракта для выхода из трудной жизненной ситуации. Всем желающим будет доступна бесплатная юридическая помощь.

Для людей, утративших навыки самообслуживания, предусмотрена возможность закрепления социального работника. Также специалисты помогут с получением технических средств реабилитации.

Отдельное внимание уделят программам активного долголетия и мероприятиям для старшего поколения.