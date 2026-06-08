В Кадомском округе 11 июня будет работать «Поезд Здоровья» от МСЦ

11 июня в Кадомский округ приедет мобильный центр «Поезд здоровья». Выезд пройдет в рамках проекта «Крепкая семья». Прием граждан пройдет по адресу: улица Центральная, дом 14 (здание Черменовского сельского Дома культуры). Жители смогут получить консультации по мерам социальной поддержки и оформить необходимые выплаты. Также специалисты окажут помощь в трудоустройстве, расскажут о возможностях переобучения, стажировках и практике на предприятиях региона. Для людей, утративших навыки самообслуживания, предусмотрена возможность закрепления социального работника.

11 июня в 09:30 в село Чермные Кадомского округа приедет мобильный центр «Поезд здоровья». Выезд пройдет в рамках проекта «Крепкая семья».

Прием граждан пройдет по адресу: улица Центральная, дом 14 (здание Черменовского сельского Дома культуры). Жители смогут получить консультации по мерам социальной поддержки и оформить необходимые выплаты. Также специалисты окажут помощь в трудоустройстве, расскажут о возможностях переобучения, стажировках и практике на предприятиях региона.

Кроме того, граждан проконсультируют по вопросам заключения социального контракта для выхода из трудной жизненной ситуации. Всем желающим будет доступна бесплатная юридическая помощь.

Для людей, утративших навыки самообслуживания, предусмотрена возможность закрепления социального работника. Также специалисты помогут с получением технических средств реабилитации.

Отдельное внимание уделят программам активного долголетия и мероприятиям для старшего поколения.