В фарше крупного российского производителя обнаружили кишечную палочку
В охлажденном фарше «Домашний» Останкинского мясокомбината обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По данным источника, образцы продукции были отобраны для исследования в одном из магазинов Московской области. В ходе лабораторной проверки специалисты выявили наличие опасной бактерии. Информация о возможных мерах в отношении партии продукции или производителя пока не приводится.
В охлажденном фарше «Домашний» Останкинского мясокомбината обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным источника, образцы продукции были отобраны для исследования в одном из магазинов Московской области. В ходе лабораторной проверки специалисты выявили наличие опасной бактерии.
Информация о возможных мерах в отношении партии продукции или производителя пока не приводится.