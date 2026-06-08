В фарше крупного российского производителя обнаружили кишечную палочку

В охлажденном фарше «Домашний» Останкинского мясокомбината обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По данным источника, образцы продукции были отобраны для исследования в одном из магазинов Московской области. В ходе лабораторной проверки специалисты выявили наличие опасной бактерии. Информация о возможных мерах в отношении партии продукции или производителя пока не приводится.

В охлажденном фарше «Домашний» Останкинского мясокомбината обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника, образцы продукции были отобраны для исследования в одном из магазинов Московской области. В ходе лабораторной проверки специалисты выявили наличие опасной бактерии.

Информация о возможных мерах в отношении партии продукции или производителя пока не приводится.