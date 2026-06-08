В двух кафе в Рязани продавали алкоголь с нарушениями. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В прошедшие пятницу и выходные полицейские провели в Рязани и области рейды. Из кафе, которые находятся на улице Зубковой и в Октябрьском городке, изъяли 47 литров спиртного. Проводится проверка.
Кроме того, во время рейдов полицейские задержали трех человек, находящихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.
Помимо этого, полицейские пресекли 61 нарушение миграционного законодательства. К ответственности привлекли 19 работодателей, которые взяли иностранцев на работу с нарушениями.
На улицах Рязани и в центре города пресекли противоправную деятельность 140 граждан.
Как отметили в полиции, рейды и проверки продолжат.