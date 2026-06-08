В двух кафе в Рязани продавали алкоголь с нарушениями

В прошедшие пятницу и выходные полицейские провели в Рязани и области рейды. Из кафе, которые находятся на улице Зубковой и в Октябрьском городке, изъяли 47 литров спиртного. Проводится проверка. Кроме того, во время рейдов полицейские задержали трех человек, находящихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений. Помимо этого, полицейские пресекли 61 нарушение миграционного законодательства. К ответственности привлекли 19 работодателей, которые взяли иностранцев на работу с нарушениями.

В двух кафе в Рязани продавали алкоголь с нарушениями. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В прошедшие пятницу и выходные полицейские провели в Рязани и области рейды. Из кафе, которые находятся на улице Зубковой и в Октябрьском городке, изъяли 47 литров спиртного. Проводится проверка.

Кроме того, во время рейдов полицейские задержали трех человек, находящихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

Помимо этого, полицейские пресекли 61 нарушение миграционного законодательства. К ответственности привлекли 19 работодателей, которые взяли иностранцев на работу с нарушениями.

На улицах Рязани и в центре города пресекли противоправную деятельность 140 граждан.

Как отметили в полиции, рейды и проверки продолжат.