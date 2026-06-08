У жителя Рязанской области забрали машину из-за долга на сумму более 930 тысяч

Рыбновский райсуд рассмотрел дело, в котором АО «ТБанк» подал иск к К. о взыскании долга по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Известно, что в апреле 2024 года мужчина взял кредит на сумму 966 тысяч рублей на пять лет под 23,9% годовых, чтобы купить автомобиль Mazda CX-7 2008 года. Однако он не смог вовремя выплачивать долг и накопил задолженность в размере 934 тысяч 903 рублей 93 копеек к марту 2026 года. Суд решил, что К. должен вернуть долг и оплатить госпошлину в размере 43 тысяч 698 рублей. Кроме того, суд постановил продать заложенный автомобиль на публичных торгах, чтобы покрыть задолженность.

Рыбновский райсуд рассмотрел дело, в котором АО «ТБанк» подал иск к К. о взыскании долга по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что в апреле 2024 года мужчина взял кредит на сумму 966 тысяч рублей на пять лет под 23,9% годовых, чтобы купить автомобиль Mazda CX-7 2008 года. Однако он не смог вовремя выплачивать долг и накопил задолженность в размере 934 тысяч 903 рублей 93 копеек к марту 2026 года.

Суд решил, что К. должен вернуть долг и оплатить госпошлину в размере 43 тысяч 698 рублей. Кроме того, суд постановил продать заложенный автомобиль на публичных торгах, чтобы покрыть задолженность.