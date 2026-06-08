Рязанский ветеран спорта Александр Куликов отметил 90-летний юбилей

Александр Куликов — член президиума ОО Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, чемпион Рязанской области по тяжёлой атлетике; Длительное время работал инструктором физической культуры на заводе «САМ», затем тренером по тяжёлой атлетике на стадионе «ЦСК». Отмечается, что рязанец стал автором 6 книг об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, знаменитых рязанцах.