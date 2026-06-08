Рязанская область вошла в число регионов ЦФО с наибольшими зарплатами агрономов

В Центральном федеральном округе самая высокая зарплата у агрономов в Москве — 137 тысяч рублей. В Смоленской области платят 132 тысячи, в Рязанской — 121 тысячу, в Брянской — 120 тысяч. В Тамбовской, Белгородской и Орловской областях уровень оплаты труда аналогичен тульному — 115 тысяч рублей. Наименьшие зарплаты в округе зафиксированы в Воронежской и Ярославской областях — по 100 тысяч рублей. Основные требования к кандидатам включают знание растениеводства, опыт полевых работ, а также навыки повышения урожайности и защиты растений.

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда за первое полугодие 2026 года. Об этом пишет MK.

В Центральном федеральном округе самая высокая зарплата у агрономов в Москве — 137 тысяч рублей. В Смоленской области платят 132 тысячи, в Рязанской — 121 тысячу, в Брянской — 120 тысяч.

Наименьшие зарплаты в округе зафиксированы в Воронежской и Ярославской областях — по 100 тысяч рублей.

Основные требования к кандидатам включают знание растениеводства, опыт полевых работ, а также навыки повышения урожайности и защиты растений.