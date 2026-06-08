Рязанцы пожаловались на опасное крыльцо у дома на 4-й Линии

Жители Рязани пожаловались на состояние крыльца у первого подъезда дома № 1 по улице 4-я Линия. По словам горожан, около месяца назад на крыльце образовалась большая дыра на месте одной из ступенек. В качестве временного ограждения опасный участок закрыли деревянным поддоном и специальной лентой. Жители утверждают, что после публикаций в соцсетях управляющая компания «Городская Роща — 1» пообещала устранить проблему до 5 июня, однако к 8 июня ремонт так и не был выполнен.

Жители Рязани пожаловались на состояние крыльца у первого подъезда дома № 1 по улице 4-я Линия. Пост появился в соцсетях.

По словам горожан, около месяца назад на крыльце образовалась большая дыра на месте одной из ступенек. В качестве временного ограждения опасный участок закрыли деревянным поддоном и специальной лентой.

Жители утверждают, что после публикаций в соцсетях управляющая компания «Городская Роща — 1» пообещала устранить проблему до 5 июня, однако к 8 июня ремонт так и не был выполнен.

«Это показатель работы УК и его отношения к людям. Крыльцо в таком состоянии не менее месяца. Обращения в УК ни какого результата не дали», — пишут рязанцы в соцсетях.