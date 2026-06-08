Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск

Психиатры советуют брать отпуск регулярно. По их словам, это поможет эффективнее нейтрализовать эмоциональную нагрузку, вызванную работой. Специалисты отметили, что отдых нельзя игнорировать. «Короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год. Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше», — заключили в сообщении.