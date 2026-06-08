Россиян предупредили о начавшейся на Земле магнитной буре

С 8 по 9 июня Землю накроет магнитная буря, согласно прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Магнитная буря уровня G1 началась после 12:00 по московскому времени. К 18:00 ожидается увеличение геомагнитного возмущения, и буря достигнет уровня G2. Однако к 21:00 магнитная буря ослабнет и сохранится до 9:00 9 июня, но уже не достигнет уровня G2.