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Российские войска взяли под контроль Химик в ДНР
Химик освободили подразделения «Южной» группировки войск. ВС РФ поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка в ДНР. По информации оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении свыше 180 военнослужащих, три боевые бронемашины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Российские войска взяли под контроль Химик в ДНР. Об этом сообщили 8 июня в Минобороны.

Химик освободили подразделения «Южной» группировки войск.

ВС РФ поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка в ДНР.

По информации оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении свыше 180 военнослужащих, три боевые бронемашины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.