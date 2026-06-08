Российские войска взяли под контроль Химик в ДНР

Химик освободили подразделения «Южной» группировки войск. ВС РФ поразили формирования четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка в ДНР. По информации оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении свыше 180 военнослужащих, три боевые бронемашины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.