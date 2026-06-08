Песков: трудно представить переговоры на фоне террористических действий Киева
Кроме того, комментируя атаку на пассажирский поезд Москва — Симферополь, Песков заявил, что Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров с Украиной сейчас трудно представить из-за террористических действий Киева. Его слова 8 июня
Кроме того, комментируя атаку на пассажирский поезд Москва — Симферополь, Песков заявил, что Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования конфликта.