Момент падения мужчины с 7-го этажа в Рязани попал на видео

Напомним, инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 июня, на улице Затинная. По словам очевидцев, мужчина выпал с высоты 7 этажа. Информации о его состоянии нет. Официальная информация утянется