Курьер мошенников обманул липецких и рязанских пенсионеров на 570 тысяч, выдав себя за полицейского

Прокуратура Октябрьского района Липецка завершила рассмотрение дела в отношении 25-летнего жителя Московской области, выполнявшего роль курьера в преступной схеме. Отмечается, что в июле прошлого года он по указанию неизвестных прибыл сначала в Рязань, а затем в Липецк, где обманул пожилых людей, представившись сотрудником правоохранительных органов. В результате его действий пенсионеры лишились 570 тысяч рублей. Полученные средства он передал организаторам, но часть суммы оставил себе. Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Курьер мошенников обманул липецких и рязанских пенсионеров на 570 тысяч, выдав себя за полицейского. Об этом сообщает «МК-Липецк».

Прокуратура Октябрьского района Липецка завершила рассмотрение дела в отношении 25-летнего жителя Московской области, выполнявшего роль курьера в преступной схеме. Отмечается, что в июле прошлого года он по указанию неизвестных прибыл сначала в Рязань, а затем в Липецк, где обманул пожилых людей, представившись сотрудником правоохранительных органов.

В результате его действий пенсионеры лишились 570 тысяч рублей. Полученные средства он передал организаторам, но часть суммы оставил себе.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.