Из ветаптек в Рязанской области начали конфисковать препарат «Энронит»

Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям сообщил, что лекарственный препарат для животных «Энронит®» (серия 0211, производитель — ООО «НИТА-ФАРМ») изъят из оборота. Мера связана с несоответствием требованиям по показателю «пирогенность». Препарат использовался для лечения и профилактики различных заболеваний у животных и птиц, например, колибактериоза, сальмонеллеза, респираторных заболеваний и других.

Из ветаптек в Рязанской области начали конфисковать препарат «Энронит». Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям сообщил, что лекарственный препарат для животных «Энронит» (серия 0211, производитель — ООО «НИТА-ФАРМ») изъят из оборота. Мера связана с несоответствием требованиям по показателю «пирогенность».

Препарат использовался для лечения и профилактики различных заболеваний у животных и птиц, например, колибактериоза, сальмонеллеза, респираторных заболеваний и других.