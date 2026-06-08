662 рязанца попали в травмпункт БСМП за неделю
144 человека обратились за помощью с переломами, 214 — с ушибами, 121 — с растяжениями, 163 — с ранами. Как напомнили в минздраве, травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.
За прошедшую неделю, с 1 по 7 июня, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 662 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
144 человека обратились за помощью с переломами, 214 — с ушибами, 121 — с растяжениями, 163 — с ранами.
Как напомнили в минздраве, травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.