187 рязанских пар поженились в «красивую» дату
Браки рязанцы зарегистрировали 06.06.2026. По данным телеканала, дата стала одной из самых популярных этим летом. Уточняется, что некоторые молодожены специально выбирали запоминающееся число, для кого-то это стало удачной случайностью. Как рассказали телеканалу в региональном ЗАГСе, обычно дни с красивой комбинацией цифр привлекают особое внимание молодоженов. Некоторые из них подавали заявление где-то за год.
187 рязанских пар поженились в «красивую» дату. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».
Браки рязанцы зарегистрировали
Уточняется, что некоторые молодожены специально выбирали запоминающееся число, для кого-то это стало удачной случайностью.
Как рассказали телеканалу в региональном ЗАГСе, обычно дни с красивой комбинацией цифр привлекают особое внимание молодоженов. Некоторые из них подавали заявление за год до торжества.
Фото: ГТРК «Ока».