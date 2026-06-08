187 рязанских пар поженились в «красивую» дату

Браки рязанцы зарегистрировали 06.06.2026. По данным телеканала, дата стала одной из самых популярных этим летом. Уточняется, что некоторые молодожены специально выбирали запоминающееся число, для кого-то это стало удачной случайностью. Как рассказали телеканалу в региональном ЗАГСе, обычно дни с красивой комбинацией цифр привлекают особое внимание молодоженов. Некоторые из них подавали заявление где-то за год.