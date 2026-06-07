В Рязанской области в два раза выросло число мигрантов с опасными болезнями

Отмечается, что в 2025 году проверили более 27 тысяч иностранных трудовых мигрантов. Опасные заболевания (туберкулез, ВИЧ, сифилис) обнаружили у 75 человек. Это в два раза больше, чем городом ранее (33). Пребывание 72 заболевших мигрантов признали нежелательным в стране.

В Рязанской области в два раза выросло число мигрантов с опасными болезнями. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на доклад регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в 2025 году в Рязанской области проверили более 27 тысяч иностранных трудовых мигрантов. Опасные заболевания (туберкулез, ВИЧ, сифилис) обнаружили у 75 человек. Это в два раза больше, чем городом ранее (33).

Пребывание 72 заболевших мигрантов признали нежелательным в стране.