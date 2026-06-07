В Рязанской области москвичка подобрала сумку и стала фигуранткой дела о краже

36-летняя жительница Тумы приехала за покупками и выронила на парковке сумку, когда выходила из машины. В ней хранились солнцезащитные очки, набор косметики и две тысячи рублей. 59-летняя женщина из Москвы направлялась к дачному дому в Касимовском районе и, проезжая через поселок, заметила на асфальте сумку. Злоумышленница забрала ее. По пути женщина вытащила очки и деньги, а остальное выбросила. Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу. Часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

Полицейские раскрыли кражу сумки на улице рабочего поселка Тума Клепиковского района. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

36-летняя жительница Тумы приехала за покупками и выронила на парковке сумку, когда выходила из машины. В ней хранились солнцезащитные очки, набор косметики и две тысячи рублей.

59-летняя женщина из Москвы направлялась к дачному дому в Касимовском районе и, проезжая через поселок, заметила на асфальте сумку. Злоумышленница забрала ее. По пути женщина вытащила очки и деньги, а остальное выбросила.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу. Часть похищенного изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.