В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 7 июня

ВС РФ поразили патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки и запуска БПЛА дальнего действия. Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 БПЛА самолетного типа. В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тысяч военнослужащих на всех участках СВО.