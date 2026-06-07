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Ученые предупредили о возможном похолодании и дождях в Рязанской области
«Вплоть до 15 июня осадков будет крайне мало. Вначале скажутся значительные антициклонические влияния. С 11 июня эти влияния несколько ослабнут… Поэтому потеплеет до +28°C днем, но возрастет вероятность тепловых гроз в послеполуденные часы», — указали ученые. Затем, по их данным, погоду будут определять атлантические циклоны: после 18 июня похолодает до +16…+19°C на фоне роста осадков. Их может выпасть до 40 мм за неделю.

Ученые предупредили о возможном похолодании и дождях в Рязанской области. Прогноз осадков в регионе на предстоящие две недели, с 7 по 21 июня, опубликовали в соцсетях НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

«Вплоть до 15 июня осадков будет крайне мало. Вначале скажутся значительные антициклонические влияния. С 11 июня эти влияния несколько ослабнут… Поэтому потеплеет до +28°C днем, но возрастет вероятность тепловых гроз в послеполуденные часы», — указали ученые.

Затем, по их данным, погоду будут определять атлантические циклоны: после 18 июня похолодает до +16…+19°C на фоне роста осадков. Их может выпасть до 40 мм за неделю.

«Однако нужно иметь в виду, что долгосрочные (и даже среднесрочные) прогнозы осадков значительно менее надежны, чем прогнозы температуры на такие же сроки», — отметили ученые.