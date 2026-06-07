У входа в администрацию Скопина женщина украла цветы с клумбы и попала на видео

На опубликованном видео запечатлено, как женщина подходит к вазону, вытаскивает из него цветы, складывает растения в пакет и уходит.

У входа в администрацию Скопина женщина украла цветы с клумбы и попала на видео. Кадры разместили в соцсетях ведомства.

Инцидент произошел на улице Ленина в Скопине. На опубликованном видео запечатлено, как женщина подходит к вазону, вытаскивает из него цветы, складывает растения в пакет и уходит.

Фото и видео: группа администрации Скопинского округа в «ВК».