Рязанцы смогут увидеть сближение Венеры и Юпитера

С 6 июня с 21:30 до 22:30 в небе может будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. На минимальном расстоянии друг от друга планеты окажутся 9 июня. Недалеко от них в бинокль можно попробовать отыскать Меркурий, добавили астрономы. Рязанцам напомнили, что для успешных наблюдений нужно ясное небо и открытый северо-западный горизонт.

Рязанцы смогут увидеть сближение Венеры и Юпитера. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

С 6 июня с 21:30 до 22:30 в небе может будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. На минимальном расстоянии друг от друга планеты окажутся 9 июня. Недалеко от них в бинокль можно попробовать отыскать Меркурий, добавили астрономы.

Рязанцам напомнили, что для успешных наблюдений нужно ясное небо и открытый северо-западный горизонт.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос».