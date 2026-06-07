Рязанцам рассказали о погоде 8 июня
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют северной четверти, до 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днем — +24…+29°С.
Рязанцам рассказали о погоде 8 июня. Соответствующая информация опубликована на сайте ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер прогнозируют северной четверти, до 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днем — +24…+29°С.