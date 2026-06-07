Россиянам назвали возраст автомобиля с самым высоким риском угона
По словам страховщика, наибольший интерес угонщики проявляют к машинам старше четырех лет, тогда как новые автомобили практически не привлекают их внимания. «На машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов, еще 17% составляют автомобили возрастом один год, 13% - двухлетние машины, а 10% - трехлетние», — отметил он. Среди застрахованных автомобилей чаще всего угоняют Kia и Lexus, добавил Демидов.
Вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов назвал возраст автомобиля с самым высоким риском угона. Об этом 7 июня он
По словам страховщика, наибольший интерес угонщики проявляют к машинам старше четырех лет, тогда как новые автомобили практически не привлекают их внимания.
«На машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов, еще 17% составляют автомобили возрастом один год, 13% - двухлетние машины, а 10% - трехлетние», — отметил он.
Среди застрахованных автомобилей чаще всего угоняют Kia и Lexus, добавил Демидов.