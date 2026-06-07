Россиянам назвали возраст автомобиля с самым высоким риском угона

По словам страховщика, наибольший интерес угонщики проявляют к машинам старше четырех лет, тогда как новые автомобили практически не привлекают их внимания. «На машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов, еще 17% составляют автомобили возрастом один год, 13% - двухлетние машины, а 10% - трехлетние», — отметил он. Среди застрахованных автомобилей чаще всего угоняют Kia и Lexus, добавил Демидов.

Вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов назвал возраст автомобиля с самым высоким риском угона. Об этом 7 июня он сообщил РИА Новости.

По словам страховщика, наибольший интерес угонщики проявляют к машинам старше четырех лет, тогда как новые автомобили практически не привлекают их внимания.

«На машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов, еще 17% составляют автомобили возрастом один год, 13% - двухлетние машины, а 10% - трехлетние», — отметил он.

Среди застрахованных автомобилей чаще всего угоняют Kia и Lexus, добавил Демидов.