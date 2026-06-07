Ночью в Рязани случился пожар

Пожар случился ночью 6 июня на улице Весенней. По словам очевидцев, горел дом. На месте заметили несколько машин МЧС. Как отметили рязанцы, едкий запах от пожара дошел до центра города. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.