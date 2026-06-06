В Зеленом театре Рязани под открытым небом покажут «Полосатый рейс»

Сеанс начнется 7 июня в 19:30 в ЦПКиО. Организаторы пригласили рязанцев провести летний вечер на свежем воздухе и вспомнить одну из самых популярных комедий СССР. Фильм вышел на экраны в 1961 году и до сих пор остается узнаваемым благодаря знаменитым актерам и культовым цитатам. Сюжет картины строится вокруг перевозки тигров и львов на пассажирском теплоходе, которые в итоге вырываются на свободу и устраивают переполох. Вход на кинопоказ свободный. Зрителям рекомендуют приходить заранее и брать с собой пледы, чтобы с комфортом устроиться на летней площадке.

7 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоится бесплатный вечер кино. В Зеленом театре горожанам предложат посмотреть классическую советскую комедию Владимира Фетина «Полосатый рейс».

Сеанс начнется в 19:30. Организаторы пригласили рязанцев провести летний вечер на свежем воздухе и вспомнить одну из самых популярных комедий СССР. Фильм вышел на экраны в 1961 году и до сих пор остается узнаваемым благодаря знаменитым актерам и культовым цитатам. Сюжет картины строится вокруг перевозки тигров и львов на пассажирском теплоходе, которые в итоге вырываются на свободу и устраивают переполох.

Вход на кинопоказ свободный. Зрителям рекомендуют приходить заранее и брать с собой пледы, чтобы с комфортом устроиться на летней площадке.

Возрастное ограничение — 0+.