В Скопине всю ночь горел жилой двухэтажный дом

Сообщается, что 6 июня в 01:09 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В 01:12 пожар локализовали, в 11:00 — ликвидировали. Пострадавших нет. Известно, что горел дом на улице Орджоникидзе в Скопине. Там загорелся двухэтажный семиквартирный жилой дом.

В Скопине всю ночь горел жилой двухэтажный дом. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщается, что 6 июня в 01:09 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В 01:12 пожар локализовали, в 11:00 — ликвидировали. Пострадавших нет.

Известно, что горел дом на улице Орджоникидзе в Скопине. Там загорелся двухэтажный семиквартирный жилой дом.