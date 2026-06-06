На выезде из Рязани собралась огромная пробка из-за ДТП
6 июня на Солотчинском шоссе рязанцы встали в пробку. Как рассказали очевидцы, над дорогой летает вертолет. Согласно сервису «Яндекс-карты», на трассе произошло ДТП. Подробности и официальная информация уточняются.
На выезде из Рязани собралась огромная пробка из-за ДТП. Об этом РЗН. Инфо рассказали рязанцы.
6 июня на Солотчинском шоссе рязанцы встали в пробку. Как рассказали очевидцы, над дорогой летает вертолет.
Согласно сервису «Яндекс-карты», на трассе произошло ДТП.
Подробности и официальная информация уточняются.