На выезде из Рязани собралась огромная пробка из-за ДТП

6 июня на Солотчинском шоссе рязанцы встали в пробку. Как рассказали очевидцы, над дорогой летает вертолет. Согласно сервису «Яндекс-карты», на трассе произошло ДТП. Подробности и официальная информация уточняются.